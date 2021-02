Einsatz in Filderstadt-Bernhausen 54-Jährige nach Zimmerbrand tot aufgefunden

Zahlreiche Notrufe sind am Donnerstagmorgen bei der Polizei eingegangen, weil der Rauchmelder in der Wohnung einer Frau in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) Alarm schlug. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, hatten Nachbarn die leblose 54-Jährige bereits aus der Wohnung geschafft.