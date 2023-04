1 Pekka Haavisto, Außenminister von Finnland, hinterlegt die Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten. Foto: dpa/Emmi Korhonen

Mit der Vollmitgliedschaft Finnlands in der Nato schließt sich ein langes Kapitel der Sicherheitspolitik eines kleinen Landes mit einem großen Nachbarn. Russland kündigt an, auf den Beitritt reagieren zu wollen.















„Als Mitglied erhält Finnland eiserne Sicherheitsgarantien. Artikel 5 gilt ab heute für Finnland“, so Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel vor der feierlichen Aufnahme Finnlands als 31. Mitglied der Nato. „Das ist wirklich ein historischer Tag.“ Der Bündnisfall gilt somit – sollte Russland Finnland attackieren, wären die anderen 30 Nato-Staaten zur Hilfe verpflichtet. Die Zeremonie fand am Rande des Treffens der Außenminister der Militärallianz statt.