8 Auch als Steinmetz hat der Geologe Matthias Mader seine Fertigkeiten schon unter Beweis gestellt. Solche selbst gehauenen Obelisken ersetzen bei ihm den Gartenzaun. Foto: Roberto Bulgrin

Matthias Mader findet in Steinbrüchen und auf Schrottplätzen viele Schätze – sogar ein Restaurant, das als kulinarischer Geheimtipp gilt, hat er daraus gebaut.















Hier hat jedes Stück eine Geschichte. Und Matthias Mader kann sie alle erzählen. Der promovierte Geologe hegt nicht nur eine Leidenschaft für die Erdgeschichte, er kommt auch an vielen anderen Gegenständen mit Vergangenheit nicht so leicht vorbei. Bekannt ist der Kirchheimer auch für das Restaurant Dreikönigskeller, das seine Existenz am Fuß des Würstlesbergs ebenfalls Maders Sammelwut verdankt.