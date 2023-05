1 Am Sonntag kommt es am Rande des Korsos nach der Türkei-Wahl zu einer Messerstecherei an der Theodor-Heuss-Straße. Foto: 7aktuell/Andreas Werner

Nach der Messerattacke am Pfingstsonntag in der Stuttgarter City bittet die Polizei um Hinweise. Wer Videos und Fotos hat, kann diese auf ein Hinweisportal stellen.















Link kopiert

Wer Hinweise zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen am Rande der Feiern der Erdogan-Anhänger in der Stuttgarter Innenstadt hat, kann diese online an die Polizei übermitteln. Dafür wurde ein Hinweisportal eingerichtet. es ist unter der Adresse https://bw.hinweisportal.de/ zu erreichen. Neben Beschreibungen verdächtiger Wahrnehmungen kann man dorthin auch Fotos und Videos schicken. Da schon etliche Aufnahmen vom Sonntagabend im Netz kursieren, geht die Polizei davon aus, dass viel Material vorhanden sein dürfte.

Am Sonntag kam es zu einer Messerstecherei. Eine Gruppe ging auf einen Autofahrer los, der am Autokorso teilnahm. Er erlitt eine Stichverletzung. Auch zwei junge Männer aus den Reihen der Angreifer wurden durch Messerstiche schwer verletzt. Die Staatsschutzabteilung der Polizei ermittelt, ob die Attacke politisch motiviert war.

Wenn man auf die Seite geht, kommt zunächst eine allgemeine Maske. Mit einem Klick auf „weiter“ unter dem Stichwort „Hinweis geben“ wird dann ersichtlich, dass man auf der richtigen Seite gelandet ist – sie ist speziell auf die Ereignisse nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse ausgerichtet.

Aufgrund der Auseinandersetzungen war die Polizei auch am Dienstagabend in Alarmbereitschaft, als Fußballfans den türkischen Meister Galatasaray Istanbul feierten. Unter anderem taten sie das auf der Freitreppe am Schlossplatz. Es seien ein paar Bengalos gezündet worden, sagt ein Sprecher der Polizei. Ansonsten sei es aber friedlich gewesen.