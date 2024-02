Wann zahlt Mercedes die Dividende 2024?

So hoch ist die Dividende für Mercedes-Aktionäre

1 Mercedes-Chef Ola Källenius auf einer früheren Hauptversammlung. Die Aktionäre werden am 8. Mai formell die vom Vorstand vorgeschlagene Dividende beschließen. Foto: imago images/sepp spiegl/Sepp Spiegl via www.imago-images.de

Der Stuttgarter Autohersteller hat im vergangenen Jahr trotz Krise ordentliche Gewinne erzielt. Für die Mercedes-Aktie zahlt sich das nun aus. Wann zahlt Mercedes die Dividende?











Mercedes-Benz beteiligt seine Anteilseigner in Form einer Dividende pro Aktie an dem vergangenen Geschäftsjahr 2023. Für die Aktionäre des Autoherstellers aus Stuttgart zahlt sich aus, dass der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz weltweiter wirtschaftlicher und geopolitischer Krisen ordentliche Gewinne eingefahren hat.

Mercedes-Benz schüttet für das 2023 eine Dividende von 5,30 Euro pro Anteilsschein aus. Die Gewinnbeteiligung für die Aktionäre fällt damit höher aus als im vergangenen Jahr. Damals lag die Ausschüttung bei 5,20 Euro. Formal muss die Hauptversammlung, die am 8. Mai virtuell tagen wird, diesem Vorschlag des Vorstands noch zustimmen; dies ist aber nur eine Formsache. Kurz darauf wird die Ausschüttung an diejenigen, die die Aktie zum Stichtag der Hauptversammlung halten, ausgezahlt. Die langfristige Dividendenpolitik sieht laut Finanzvorstand Harald Wilhelm vor, dass 40 Prozent des Gewinns an die Aktionäre des Autobauers ausgeschüttet werden. Insgesamt schüttet das Unternehmen rund fünf Milliarden Dividende aus. Darüber hinaus gibt es auch einen nach neuer Formel berechneten Mercedes-Benz-Mitarbeiterbonus (Jahresprämie 2023).

Dividende der Mercedes-Aktie und bei Daimler Truck

Durch die Abspaltung der einstigen Daimler-Nutzfahrzeugsparte in die Daimler Truck AG im Jahr 2021 ergaben sich für die Anleger größere Veränderungen. Für das Geschäftsjahr 2021 hatte das Unternehmen den Mercedes-Anlegern zwei Dividenden ausgeschüttet – 4,30 Euro für die Aktie von Mercedes und 0,70 Euro für das Papier der Daimler Truck AG. Die Daimler-Truck-Aktie war damals noch nicht dividendenberechtigt und wurde den Anlegern mit ins Depot gelegt. Für zwei damalige Daimler-Aktien gab es ein Papier von Daimler Truck. Wer die Aktien der Trucker behalten hat, kann sich auf eine weitere Ausschüttung freuen. Das börsennotierte Unternehmen wird am 1. März seine Geschäftszahlen vorlegen.

Außer durch die Zahlung von Dividenden baut Mercedes derzeit auch durch ein großes Programm zum Rückkauf von Aktien massiv Liquidität ab. Dadurch steigt tendenziell der Aktienkurs, da die Käufe die Nachfrage nach dem Papier erhöhen und der Gewinn auf weniger Aktien verteilt wird. Zudem kann Mercedes während der Laufzeit des Programms Kurspflege für die eigene Aktie betreiben.

Das Projekt, das im März 2023 gestartet wurde, hat einen Umfang von vier Milliarden Euro und läuft über zwei Jahre. Knapp vor der Halbzeit wurden inzwischen in Tausenden Transaktionen an mehr als 50 Handelstagen Papiere für etwas über zwei Milliarden Euro angekauft. Dadurch sank die Zahl der umlaufenden Aktien, für die die Dividende ausgeschüttet werden muss. Die Rückkäufe konnten konnte allerdings nicht verhindern, dass der Kurs im Verlauf des vergangenen Jahres deutlich gesunken ist. In den vergangenen Wochen zeigte die Tendenz allerdings wieder nach oben. Ein weiteres Programm über den Rückkauf von Aktien für drei Milliarden Euro soll nun diese Politik forcieren.