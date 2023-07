1 Die Übersetzerin Daad Lorenz koordiniert das Projekt. Foto: Roberto Bulgrin

Rund 430 Geflüchtete haben die ehrenamtlichen Mentoren der Bürgerstiftung Ostfildern seit 2016 betreut. Das Projekt wird bis 2025 von der Stadt weiter gefördert.















Link kopiert

Hürden bei der Integration Geflüchteter in die Stadtgesellschaft lassen sich nach Ansicht von Daad Lorenz am besten „im persönlichen Kontakt“ abbauen. In Ostfildern hat die Bürgerstiftung deshalb ein Mentoringprogramm aufgelegt, das bereits seit 2016 sehr erfolgreich läuft. Dabei betreuen Männer und Frauen Asylsuchende über einen längeren Zeitraum. „Das hilft, sich in der neuen Gesellschaft zurechtzufinden“, sagt Lorenz. Die Stadt unterstützt das Programm mit einem jährlichen Personalkostenzuschuss von 10 000 Euro.