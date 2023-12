Meister Eric geht in Rente: Esslinger Promi-Friseur machte nicht nur Jogi Löw die Haare schön

7 Eric und Angela Schraepel übergeben bald ihren Esslinger Friseursalon. Foto: Barbara Scherer

Jürgen Klinsmann, Joachim Löw und die Förster-Brüder: Beim Esslinger Friseurmeister Eric Schraepel gab sich die Stuttgarter Fußballprominenz einst die Klinke in die Hand. Jetzt hört er mit 75 Jahren auf – und verrät, was er über die Profikicker von heute denkt.











Link kopiert

Am 1. Februar feiert Eric Schraepel Geburtstag. „75 Jahre werde ich und 50 Jahre habe ich in meinem Salon in der Stuttgarter Straße 12 gearbeitet“, sagt er und fügt hinzu: „Das ist jetzt genug.“ Er und seine sieben Jahre jüngere Ehefrau Angela wollen künftig auf Reisen gehen und spontaner über ihr Leben entscheiden. Das Ladenlokal in der Pliensauvorstadt, das er 1974 eröffnet hat, hat er an seinen Nachfolger vermietet, den Friseurmeister Kadir Geyik.