Mehrwertsteuer in Gastronomie: Preise in Restaurants im Kreis Esslingen werden wohl steigen

Preise in Restaurants im Kreis Esslingen werden wohl steigen

Mehrwertsteuer in Gastronomie

1 Auf Speisen im Lokal sollen wieder 19 Prozent Steuer erhoben werden. Foto: dpa/Sina Schuldt

Die geplante Rückkehr zur höheren Mehrwertsteuer wird sich auch auf den Speisekarten im Kreis Esslingen bemerkbar machen. Wirtinnen und Wirte sind in Sorge, dass das das derzeit gut laufende Geschäft wieder dämpfen könnte.











Momentan brummt das Geschäft in vielen Lokalen im Kreis Esslingen. „Wir sind dankbar und freuen uns über ein volles Haus und schöne Weihnachtsfeiern“, sagt etwa Nicole Domon, die Chefin des Hotel-Restaurants Schwanen in Köngen. Und das, obwohl in den vergangenen Monaten vielerorts aufgrund gestiegener Lebensmittel-, Energie- und Personalkosten die Preise erhöht wurden. Im „Schwanen“ merkt man bislang keine große Zurückhaltung. Die Gäste freuten sich nach wie vor, dass sie nach Ende der Coronaeinschränkungen wieder Essen gehen und genießen dürften, sagt Domon. Doch zum Jahreswechsel, fürchten viele Restaurantbetreiber, könnte das Maß dann womöglich doch überzogen werden.