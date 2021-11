3 In der neuen Esslinger Weststadt, das frühere Güterbahnhof-Areal, entstehen 480 Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen. Foto: Roberto Bulgrin

Mieten und Immobilienkaufpreise im Kreis Esslingen klettern immer höher. Die Städte und Gemeinden reagieren mit der Ausweisung von Baugebieten.















Kreis Esslingen - Wer im Kreis Esslingen eine neue Wohnung zur Miete sucht oder gar ein Haus kaufen will, sucht lange und muss tief in die Tasche greifen. Ein Grund sind die Wirtschaftskraft in der Region und die damit verbundenen hohen Einkommen. Zudem übersteigt die Nachfrage offenbar das Angebot. Der Markt werde sich nur entspannen, wenn mehr neuer Wohnraum gebaut wird, sagen Experten. Städte und Gemeinden weisen darum Baugebiete aus, oft verbunden mit der Vorgabe an die Bauträger, einen gewissen Anteil an sozial geförderten Wohnungen bereitzustellen. Unsere Zeitung stellt in der Folge einige der größeren Projekte vor.