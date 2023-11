Medius-Kliniken im Kreis Esslingen: Die Maskenpflicht kehrt zurück

1 Zutritt nur mit Maske heißt es ab sofort in den Medius-Kliniken des Kreises Esslingen. Foto: dpa/Daniel Karmann

In den drei Medius-Kliniken des Kreises Esslingen in Kirchheim, Nürtingen und Ruit müssen Besucher und ambulante Patienten ab sofort wieder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das ist der Grund dafür.











Besucher und ambulante Patienten der drei Medius-Kliniken in Kirchheim, Nürtingen und Ruit müssen ab sofort wieder einen Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske) tragen. Darauf weisen Schilder an den Klinikeingängen hin. Auch auf der Webseite der Medius-Kliniken wird darüber informiert. Deren Sprecher Max Pradler begründet diese Schutzmaßnahme mit der hohen Zahl an Menschen, die an Corona, Grippe oder einer Erkältung erkrankt sind.

Auch das Klinikpersonal ist davon betroffen: Weil so viele Mitarbeiter krankheitsbedingt ausgefallen sind, kann die Medius-Klinik in Kirchheim bereits seit Mittwoch keine chirurgischen Notfallpatienten mehr versorgen. Betroffene werden an die Notaufnahme der Medius-Klinik Nürtingen verwiesen. Dort läuft der Betrieb laut Pradler weitgehend reibungslos, allerdings müssten Patienten mit weniger dringenden Problemen unter Umständen längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Notlösung dauert auch an diesem Wochenende noch an. Am Montag, 20. November, kann die Notaufnahme in Kirchheim voraussichtlich aber wieder ihren Normalbetrieb aufnehmen, teilt der Sprecher der Krankenhausgesellschaft mit.