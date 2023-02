1 Vor allem Häuslebesitzer sind gefragt, wenn Stuttgart bis 2035 klimaneutral werden soll. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Die Unternehmensberatung McKinsey hat eine Studie erstellt, wie Stuttgart bis 2035 klimaneutral werden kann. Im Interview sprechen der Stuttgarter McKinsey-Chef Daniel Rexhausen sowie Jan Kohlmeyer von der Stadt über Kosten, Elektroroller – und Sorgen.















Es ist ambitioniert: Bis in zwölf Jahren soll Stuttgart seine Emissionen um 95 Prozent reduzieren im Vergleich zu 1990. Dabei helfen soll ein Papier, das McKinsey entwickelt hat. Aber inwiefern ist eine Unternehmensberatung in Sachen Klima und Nachhaltigkeit überhaupt qualifiziert? Was soll die Studie bringen? Und was passiert, wenn das Ziel nicht erreicht wird? Darüber sprechen Daniel Rexhausen, der Chef der Stuttgarter McKinsey-Niederlassung, sowie Jan Kohlmeyer, der Leiter der Stabsstelle Klimaschutz der Stadt.