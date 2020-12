1 Begehrt, kostenlos, aber nicht überall vorrätig: FFP2-Masken für Risikogruppen. Foto: dpa

Gute Idee, schlechtes Timing: So mutet in der Apothekerzunft der recht kurzfristige Vorstoß aus dem Bundesgesundheitsministerium an, Corona-Risikogruppen zunächst drei FFP2-Masken pro Person kostenlos zukommen zu lassen. In Esslingen wurden einige Apotheken nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend zum Start der Gratis-Verteilung am Dienstag beliefert.

Esslingen - In der Sonnen-Apotheke in Sulzgries war gleich am Dienstagmorgen dicke Luft und keine Ware: Einige maskenbegehrende Senioren probten den Aufstand, weil es keine Masken gab. Manche fragten sich, ob das mit der Gratis-Ausgabe eine gute Idee war. Unbedingt war das eine gute Idee, tönt es trotz allem aus der Apothekerzunft: Die Corona-Risikogruppen, so das Vorhaben aus dem Hause von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), sollen gerade noch rechtzeitig vor der relativ kontaktreichen Lockerung im relativ kontaktarmen Lockdown nach Kräften vor den SARS-CoV-2-Viren geschützt werden. Und dazu gibt’s kurz vor Weihnachten drei Gratis-FFP2-Masken auf jeden Senioren- sowie jüngeren Risikopatienten-Mund. Gut gemeint, aber – das Timing!