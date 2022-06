Marode Sporthalle in Plochingen

1 Die Handballer des TV Plochingen können ihre Schafhausäckerhalle nicht mehr nutzen – sie trainieren jetzt erst einmal im Gymnasium. Foto: / Herbert Rudel

Die Stadt Plochingen hatte Glück, dass die marode Decke der Schafhausäckerhalle 50 Jahre gehalten hat. Jetzt wird für rund 350 000 Euro saniert. Und das so schnell wie möglich.















Link kopiert

Der Mai hatte die erste Hiobsbotschaft für die Stadt Plochingen gebracht: Das Dach der etwa 50 Jahre alten Schafhausäckerhalle, die vormittags von Schulen und anschließend von Vereinen – unter anderem den Handballern des TV Plochingen – genutzt wird, ist marode. Und zwar so marode, dass die Stadt sie für Ballsportarten schließen musste. Vier Wochen später hat ein zweites Gutachten, das die Stadt sicherheitshalber nachgeschoben hatte, noch verheerendere Ergebnisse gezeitigt. Die waren so gravierend, dass das Rathaus Mitte Juni die gesamte Halle bis auf den Kraftraum dicht machen und dabei noch froh sein musste, dass in den vergangenen Jahren nichts passiert ist.