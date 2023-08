1 Andrea Holzer bedient eine Kundin auf dem Wochenmarkt in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Familie Holzer aus Hochdorf bietet auf ihrem Marktstand in Esslingen Ziegenkäse, Ziegenjoghurt und -milch sowie Eier aus ihren Hühnermobilen an. Das Motto des Ziegenhofs: regional, bio, lecker.















Link kopiert

Schon von weitem ist der auffallend weiß-grüne Stand in Form eines Auto-Anhängers auf dem Esslinger Wochenmarkt zu sehen. Seitlich und im vorderen Bereich sind Ziegen, Bäume sowie Sträucher aufgemalt. Ein Ziegenbock klettert die Tür des Wagens nach oben, ein anderer steht umgedreht unterhalb der Auslage und isst Gras. „Eine Esslinger Malerin hat uns den Anhänger damals bemalt, und wir haben uns sehr darüber gefreut, da unser Stand so einen hohen Wiedererkennungswert hat“, sagt Andrea Holzer, Betreiberin des Ziegenhofs Holzer in Hochdorf, und ergänzt: „Aber verkaufen werde ich den Anhänger so wohl nicht mehr können.“