1 Beamte des SEK Baden-Württemberg bereiten sich auf diesem Symbolbild auf einen Einsatz vor. Foto: StZN/Feyder

In Bad Urach nahmen am frühen Morgen Beamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg einen mutmaßlichen Mafia-Mörder fest.















Link kopiert

Eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) bestätigte gegenüber unserer Zeitung die Festnahme eines mutmaßlichen Mafia-Mörders in Bad Urach. Dort war der Mann am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr von Beamten des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg in seiner Wohnung überwältigt worden. An dem Einsatz unter der Federführung des LKA waren auch die Staatsanwaltschaft sowie Ermittlerinnen und Ermittler des Polizeipräsidiums Reutlingen beteiligt. Italienische Staatsanwälte werfen dem Beschuldigten vor, im Jahr 2000 in Kalabrien an einem Mord beteiligt gewesen zu sein.