Mutmaßlicher Mafioso in Bad Urach festgenommen

Mafia in Baden-Württemberg

1 Beamte des SEK bereiten sich auf einen Einsatz vor (Symbolbild). Foto: StZN/Feyder

Ein Spezialeinsatzkommando überwältigt in den frühen Morgenstunden in Bad Urach einen Mann. Er steht unter Mordverdacht und soll Mitglied der Mafia sein.















Link kopiert

Beamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg (SEK) haben am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr in Bad Urach ein mutmaßliches Mitglied der italienischen Mafia festgenommen. Der Mann soll im Jahr 2000 in Kalabrien einen Mann ermordet haben.

Auf die Spur des Italieners waren die Ermittlerinnen und Ermittler offenbar durch einen Hinweis aus den USA gekommen, nach dem der Mann in Verbindung mit Kinderpornografie gebracht wird.

Der Beschuldigte soll im Laufe des Vormittags einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen werden.