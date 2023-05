Schwedische Monarchin wird Ehrenbürgerin Königin Silvia in ihrer Geburtsstadt Heidelberg eingetroffen

Vor 80 Jahren ist Königin Silvia von Schweden als Bürgerliche in Heidelberg zur Welt gekommen. Jetzt erhält sie die Ehrenbürgerwürde. Was sie sonst noch in ihrer alten Heimat vorhat.