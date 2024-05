Luftig wohnen in der Region Stuttgart: Erst Gewächshaus, jetzt lichtheller Wohntraum für eine Familie

25 Der Architekt Harald Jahnke hat Gewächshaus in Tamm bei Ludwigsburg in einen großzügigen Wohntraum verwandelt. Foto: Dietmar Strauß/Jahnke Architektur

Eine Familie baut mit einem Architekten das Gewächshaus der Großeltern nahe Ludwigsburg in ein behagliches und ökologisch gutes Wohnhaus mit Holzpool um. Backsteine aus Polen und Leder aus Olivenöl spielen dabei auch eine Rolle.











Pomeranzen, Citrus- und Orangenbäume. Palmen. Und die herrlich duftenden Ananasbäume. Sie alle verlängern den südlichen Sommer auch in Mitteleuropa, doch damit sie jedes Jahr aufs Neue erduften, müssen die Pflanzen im Winter unter Glas geschützt werden. Die ersten solcher Orangerien wurden in den europäischen Fürstenhöfen seit dem 16. Jahrhundert gepflegt, auch in Ludwigsburg am Hofe unterhielt man so ein Glasgebäude, um seine südländischen Pflanzen herzuzeigen und Botaniker zu erfreuen.