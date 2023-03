1 Die Seniorin attackierte den Angreifer mit einem Besen. (Symbolbild) Foto: imago images/Robert Poorten

Nach einem Verkehrsunfall in Lüneburg geht ein 54-Jähriger auf einen 57-Jährigen los und streckt diesen durch Schläge nieder – doch dann schreitet die betagte Mutter des Angegriffenen ein.















Das konnte sie nicht tatenlos mit ansehen – also schnappte sich eine 82-Jährige einen Besen und legte gegen einen Schläger los. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Was war passiert? In Lüneburg kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger eilte an die Unfallstelle, da seine Tochter in den Crash verwickelt war. Am Ort des Geschehens angekommen, attackierte er einen 57 Jahre alten Beteiligten.

Der 57-Jährige ging nach einem Kopfstoß und den Schlägen des Angreifers zu Boden und fiel in ein Beet. Seine 82 Jahre alte Mutter griff laut Polizei zu einem Besen, verteidigte ihren Sohn und drängte den Schläger damit zurück. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht.