Lokal in Winnenden

1 Das Glückskind lief seit der Eröffnung im Jahr 2016 gut. Foto: Gottfried Stoppel

Seit 2016 betreiben Manuel und Annika Braun den beliebten Mix aus Café, Bar und Lounge. Doch ab März ist damit Schluss – in einem Video haben die beiden ein neues Projekt angekündigt.















Link kopiert

Auch wenn sie vom Glück erzählen, gute Gäste, Geschäftspartner oder Nachbarn zu haben: Richtig freudig sehen die Winnender Gastronomen Manuel und Annika Braun in ihrem Video nicht aus. „Es ist ein Hauch von Abschied, der weht“, sagt Manuel Braun in dem Clip, der auf Instagram die Runde macht. Darin kündigen sie an, im beliebten Café Glückskind aufzuhören.