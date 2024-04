LKW richtet Schaden in Weil der Stadt an: Spur der Verwüstung in Wohngebiet

LKW richtet Schaden in Weil der Stadt an

1 Der halbe Garten fehlt. Foto:

Ein unbekannter Lkw-Fahrer rangiert in Weil der Stadt in einem Viertel, ramponiert Autos, ein Haus sowie einen Garten – und flieht.











Ein unbekannter Fahrer eines weißen Lkw mit Anhänger hat in den frühen Morgenstunden auf Montag eine Spur der Verwüstung im Schieß- und Sonnenblumenrain in Weil der Stadt hinterlassen. Die Polizei geht von einer Schadenssumme von 30 000 Euro aus.

Mehrere Anwohner in Schieß- und Sonnenblumenrain haben am Montag gegen 5.30 Uhr zunächst vermutet, dass die Müllabfuhr neuerdings mit Vollgas durch ihr kleines Viertel donnern würde – bis einer der Anwohner spürte, dass die Wände Richtung Garten seiner Doppelhaushälfte wackelten. In diesem Moment hat der unbekannte Lkw-Fahrer mit Vollgas den gesamten Garten samt Mauer, Holzzaun und Büschen niedergemäht und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Obwohl der Hausbesitzer schnell auf die Straße rannte, konnte er den Lkw nicht mehr sehen, erzählte er im Nachhinein. Andere Anwohner meldeten sich im Laufe der nächsten Stunde mit dem Hinweis auf einen weißen Lkw. Aber im Halbschlaf beim Blick aus dem Fenster hatte keiner auf ein Kennzeichen geachtet.

Die Pflanzen wurden geradezu abgemäht. Foto: privat

„Das muss der Lkw-Fahrer bemerkt haben“, sagte der Mann fassungslos. Seine Frau habe den Garten just am vergangenen Wochenende frühlingsfit gemacht. Die Tränen liefen ihr über die Wangen angesichts einer solchen Tat. „Man stelle sich vor, da wären schon Schulkinder unterwegs gewesen“, sagte sie.

Zwei Autos touchiert

Fassungslosigkeit herrschte im gesamten Viertel ob so viel Dreistigkeit. Denn der Schaden am Garten war nicht der einzige. Bei seiner Rangiertour – möglicherweise hatte sich der Fahrer in dem Wohngebiet, das zugleich eine Sackgasse ist, verfahren – blieb er mit seinem Anhänger nachgerade in den engen Straßen stecken. Statt sich Hilfe zu suchen, touchierte er jeweils in den 90-Grad-Kurven zunächst zwei Autos und riss schließlich die Rohre zur Wärmepumpe eines Hauses aus der Wand sowie die gesamte Ecke des Hauses mit sich.

Im Hintergrund kann man erahnen, dass die Straße recht eng ist – und keinesfalls geeignet, um mit einem Lkw samt Anhänger zu rangieren. Foto: privat

Die Schäden sind immens – und es ist bislang unklar, ob die Haus- und Autobesitzer auf den Kosten sitzen bleiben. Am Montagvormittag waren jedenfalls die beiden Hausbesitzer mit den größten Schäden am Aufräumen, beziehungsweise hatten die Handwerker im Haus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den vermutlich sichtbar beschädigten Lkw gesehen haben. Diese können sich bei der Polizei in Leonberg melden unter der Telefonnummer: 0 71 52 / 6050 oder Hinweise per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de senden.