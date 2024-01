Literaturkreis in Wernau: Diskussionsstoff unterm Buchdeckel

1 Der Literaturkreis in Wernau pflegt einen lebhaften Meinungsaustausch. Foto: /Karin Ait Atmane

So bereichernd wie die Lektüre von Büchern ist der Austausch über das Gelesene. Das erlebt seit einiger Zeit ein Literaturkreis in Wernau. Die Teilnehmer lesen nicht nur intensiver und vielseitigere Literatur. Sie lernen sich auch gegenseitig gut kennen.











Es dürfte spannend werden beim ersten Termin des Wernauer Literaturkreises in diesem Jahr. Ein Dutzend Frauen und ein Mann haben über den Jahreswechsel „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“ gelesen und wollen sich beim nächsten Treffen darüber austauschen. Das Buch des Schweizer Autors Thomas Meyer bietet einigen Diskussionsstoff. Also nichts wie ran an die Geschichte um einen jungen jüdischen Mann, den seine Mutter mit einer nach ihrer Meinung passenden Frau zu verkuppeln versucht.