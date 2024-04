Lesung bei den Esslinger Galgenstricken: Beste Unterhaltung mit Ewald Arenz

1 Ewald Arenz fesselt bei seiner Lesung im Keller der Galgenstricke das Publikum. Foto: Petra Weber-Obrock

Ewald Arenz gastiert im Keller der Esslinger Galgenstricke. Mit seinem lakonischen Humor gelingt es dem Auto mühelos, das Publikum bei seiner Lesung bestens zu unterhalten.











Allen, die die 80er Jahre live miterlebt haben, hat sich der muffige Geruch der Telefonzellen tief ins Bewusstsein geprägt. Für Frieder Büchner ist das goldgelbe Häuschen ebenso Gegenwart wie das zerfledderte Buch, in dem er nach der Telefonnummer einer gewissen Beate sucht. Frieder muss das Schuljahr wiederholen und wird deshalb in den Ferien zu sechs Wochen Nachhilfe beim Großvater verdonnert. In seinem Bestseller „Der große Sommer“ erzählt Ewald Arenz, wie sich diese Zeit für seinen jungen Helden dennoch zu etwas Besonderem entwickelt.