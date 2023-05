11 Mit dem richtigen Buch ist es eigentlich egal, wo man gerade ist, Hauptsache man liest. Foto: Claudia Knodel

Aus der unüberschaubaren Fülle der Neuerscheinungen haben wir zehn bemerkenswerte ausgewählt. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.















Link kopiert

Bald beginnen die Pfingstferien. Doch was nützt das, wenn man nicht das richtige Buch zur Hand hat. Unsere Auswahl führt sie in die symbiotische Unschuld einer bunten Gegenwelt zur schrulligen Normalität. Es gibt Alternativen zur Liebeszerrüttungskunst der Weltliteratur, eine stellen wir vor. Es geht um die Teilhabe an Geheimnisse, die nie hätten enthüllt werden sollen. Man lernt ein Deutschland-Märchen kennen, wie es weder Heinrich Heine noch die Brüder Grimm erzählt haben.