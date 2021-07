6 Wenn Sie ein gemütliches Plätzchen gefunden haben, finden Sie in unserer Bildergalerie den geeigneten Lesestoff. Foto: imago images/Cavan Images/Cavan Images via www.imago-images.de

Aus den Bücherstapeln, die der Juli aufgetürmt hat, haben wir fünf der schönsten Exemplare ausgewählt.

Stuttgart - Jedes Jahr um diese Zeit das Gleiche: Ich packe meinen Koffer. Man kann die berühmte Frage, was mit auf eine Insel muss, aber einmal auch eine Nummer kleiner stellen. Inseln sind in diesen Tagen ohnehin eher ein Problem und man muss ja auch nicht immer gleich mit kanonischem Furor aufbrechen. Fragen wir also lieber, welche wichtigen Bücher der Juli gebracht hat. Und mit welchen von ihnen es sich lohnt, den Urlaub zu verbringen – im Zweifel inklusive ein paar zusätzlicher Lesetage gratis in sich anschließender Quarantäne.