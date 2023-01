1 Vertieft in die Lektüre: Sabine und Gunnar Lang aus Geradstetten schmökern sich im Kreise von anderen Bücherwürmern durch das Angebot der Buchhandlung. Foto: Eva Herschmann

Nachts in einer Konditorei eingesperrt zu sein, ist eine köstliche Vorstellung für Leckermäuler. Für Bücherwürmer gibt es noch Schöneres: ein Abend im Buchladen.















Für Leckermäuler ist es eine gar köstliche Vorstellung, nachts in einer Konditorei eingesperrt zu sein. Bücherwürmer wie Gunnar Lang und seine Frau Sabine ziehen geistige Nahrung den Sahnetorten vor. Wegen des Angebots der Buchhandlung Osiander in Schorndorf, einen Abend ungestört zwischen literarischen Werken zu verbringen, ist das Paar aus Geradstetten am Freitag in die Daimlerstadt gekommen und hat sich freiwillig mit 25 weiteren Leseratten und unzähligen Büchern einschließen lassen.