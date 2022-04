1 Wenn Schule zur Qual wird: Für viele Kinder und Jugendliche ist das Realität. Foto: Adobe Stock/undrey/Zaripov Andrei

In einer kleinen Schule in Esslingen werden psychisch schwer kranke Kinder unterrichtet. Die Einrichtung ist wichtig und wird extrem geschätzt – erst recht seit Corona. Doch genau deshalb ist ihr Erfolg gefährdet.















Der Brief des 15-jährigen Mädchens sagt alles: „Sie haben mir bewiesen, dass ich nicht so dumm bin, wie ich mich oft fühle. Danke!“ Adressiert ist er an Stefanie Wechsler, die Rektorin einer besonderen Schule in Esslingen ist. Einer Schule für, wenn man so will, besondere Schüler. Die 15-jährige Briefeschreiberin etwa nahm Drogen, ritzte sich, war depressiv – und wurde deshalb mehrere Monate stationär in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) des Esslinger Krankenhauses behandelt. Unterrichtet wurde sie während dieser Zeit an der Schule von Stefanie Wechsler, die die wenigsten kennen: die Klinikschule. Die, die sie kennen, sind begeistert. Und trotzdem ist es so, dass Stefanie Wechsler in Sorge ist.