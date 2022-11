1 Der Staatsschutz ermittelt im Altkreis nun in drei Fällen, in denen das Symbol „Z“ benutzt wurde. Foto: Pixabay

Der Bewohner eines Leonberger Wohnhauses hat in einem Fenster eine Ukraineflagge aufgehängt. Nun ist die Wand des Hauses mit dem Symbol des russischen Angriffs in der Ukraine beschmiert worden.















Nachdem in Rutesheim-Perouse bereits zweimal Autos mit ukrainischem Kennzeichen mit pro-russischen Symbolen besprüht worden sind, hat ein wohl ähnlich politisch motivierter Täter nun auch in Leonberg (Kreis Böblingen) zugeschlagen. In der Nacht zum Mittwoch sprühte der Unbekannte den Buchstaben „Z“, ein bekanntes Symbol der russischen Kriegsführung in der Ukraine, an eine Hauswand in der Talstraße im Teilort Gebersheim.

In einem Fenster im Untergeschosse des Wohnhauses hatte ein Bewohner dort bereits seit mehrerem Monaten eine ukrainische Flagge aufgehängt, um seine Solidarität zu zeigen.

Nachbarin entdeckte das Zeichen

Am Mittwochmorgen entdeckte eine Nachbarin ein großes, schwarzes „Z“, das der Täter auf die Hausfassade geschmiert hatte. Der Schaden wurde auf etwa 2500 Euro beziffert. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat, wie auch in den beiden Fällen in Perouse, die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 08 00 / 1 10 02 25 um Hinweise.