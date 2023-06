Livestream aus den Hohenheimer Gärten Bald erblüht der spektakuläre Titanwurz wieder

Die Titanwurz zählt zu den spektakulärsten Pflanzen weltweit. Sie blüht nur selten und kurz – und verströmt in dieser Zeit einen aasähnlichen Geruch. Dieser Tage ist das live in den Hohenheimer Gärten und per Webcam zu erleben.