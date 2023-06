Die hohe Exportabhängigkeit ist eigentlich eine Stärke Baden-Württembergs – doch mittlerweile macht sie dem Land massiv zu schaffen, stellt LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer fest.















Keine Region in Deutschland ist so vom Welthandel abhängig wie Baden- Württemberg. Beispielsweise hat das Land im vorigen Jahr Güter im Wert von 20,2 Milliarden Euro nach China ausgeführt – mehr als jedes andere Bundesland. Da macht es sich hier besonders bemerkbar, wenn China wirtschaftlich schwächelt. Durch seine exportstarken Unternehmen hat der Südwesten überproportional von der Globalisierung profitiert. „Die Fallhöhe ist höher als in anderen Regionen“, sagt LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer. Nachdem man so viele Jahre vom positiven Trend profitiert habe, stünden jetzt, wo sich das Blatt wende, überproportionale Herausforderungen an. Denn „wir haben hier zunehmend eine Situation, wo der Rückenwind, den wir hier im Südwesten erlebt haben durch Globalisierung, immer engere Arbeitsteilung und die relativ günstige Energie, in einen Gegenwind verwandelt.“