Lauter Knall in Neuffen: Zwei Unbekannte sprengen Zigarettenautomat

1 Die Polizei fahndete noch in der Nacht nach den Tätern, die Suche blieb aber ohne Erfolg. Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht zum Donnerstag haben zwei unbekannte Jugendliche in Neuffen (Kreis Esslingen) einen Zigarettenautomat gesprengt. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und die Polizei alarmiert.











Link kopiert

In der Erlenstraße ist in der Nacht zum Donnerstag in Neuffen (Kreis Esslingen) ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Anwohner wurden um 3.30 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und alarmierten die Polizei, berichtet ein Sprecher. Außerdem seien zwei männliche Personen in Richtung der Nürtinger Straße davongerannt.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass ein Zigarettenautomat vollkommen zerstört und ausgeplündert worden war. Ein Audi, der in der Nähe geparkt war, wurde durch umherfliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Die Fahndung nach den beiden wohl jugendlichen Tätern verlief ergebnislos. Neben mehreren Streifenwagen war dabei auch ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz. Die beiden flüchtigen Täter werden nach Polizeiangaben als männliche Jugendliche, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von normaler, sportlicher Figur beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet, wobei einer von ihnen einen Kapuzenpulli getragen haben soll.

Zum entstandenen schaden konnte die Polizei am Mittag noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 399 00 um Zeugenhinweise.