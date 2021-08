1 Dieter Bulling und Manuela Klinger-Kohler zeigen in der Fertigungshalle vor einer Laserschneidmascheine ein ausgeschnittenes Teil für einen Elektromotor. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Vor knapp 150 Jahren begann die Firma Stiefelmayer mit der Herstellung von Messwerkzeugen. Heute stellt sie Lasermaschinen her, die auf der ganzen Welt im Einsatz sind.

Denkendorf - Seit fast 150 Jahren hat sich das Familienunternehmen C. Stiefelmayer der Präzision verschrieben. Mit der Lasertechnik, die vor allem bei der Herstellung von Elektromotoren zum Einsatz kommt, hat die Denkendorfer Firma eine Nische gefunden, in der sie international führend ist. Nur ein weiteres Unternehmen in Deutschland produziert solche Lasermaschinen. Weltweit gebe es keinen Hersteller, dessen Maschinen schneller und genauer schneiden, sagt Dieter Bulling, Geschäftsführer der Stiefelmayer-Lasertechnik. Diese sei der am schnellsten wachsende Bereich im Unternehmen. Unter dem Dach der C. Stiefelmayer-Holding finden sich neben der Lasertechnik die Spanntechnik und die Messtechnik. Mit letzterem Bereich habe alles begonnen, erzählt Manuela Klingler-Kohler, die Geschäftsführerin der Stiefelmayer-Holding.