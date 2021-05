In den 70er-Jahren hielt auch im Denkendorfer Ortskern die Betonarchitektur Einzug. Bei einem Spaziergang durch den Ort lassen sich aber noch viele dörfliche Relikte entdecken.

Denkendorf - Alt und Neu, 70er-Jahre-Betonarchitektur und Reste historischer Bebauung gehen am Denkendorfer Rathausplatz eine eigenartige Verbindung ein. Hier das 1968 eingeweihte Rathaus, das Gebäude der Denkendorfer Bank und das terrassenförmige Wohn- und Geschäftshaus, dazwischen die Alte Post aus dem 17. Jahrhundert mit dem rautenförmigen Zierfachwerk des Erkers. Das Haus gehört zu den kulturgeschichtlich wichtigsten Erkerbauten im Landkreis. Das Gasthaus „Alter Bären“, einst von der Gemeinde zum Abbruch erworben, hat sich zum Fachwerk-Schmuckstück gemausert. Am Giebel ist ein Neidkopf zu sehen, eine Fratze, die das Böse abwehren soll. Bemerkenswert das Wirtshausschild, das einen Bären mit einem Stock zeigt. Auch die „Krone“ schräg gegenüber zeugt mit ihren in die Balken geschnitzten Ornamenten von historischer Handwerkskunst.