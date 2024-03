Landwirtschaftsminister Peter Hauk in Ostfildern: Landwirte kämpfen um die Existenz

Landwirtschaftsminister Peter Hauk in Ostfildern

1 Die Bauernproteste legten auch auf der Autobahn im Landkreis Esslingen den Verkehr zeitweise lahm. Foto: Roberto Bulgrin

Viele landwirtschaftliche Betriebe kämpfen um ihre Existenz. Deshalb fordert Siegfried Nägele vom Kreisbauernverband mehr Unterstützung von der Politik. Im Gespräch mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) benannte er die Probleme.











„Es fehlt an Wertschätzung für die Landwirtschaft.“ Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk beschönigte die Situation der Bauern nicht. Immer mehr Landwirte seien gezwungen, ihre Betriebe aufzugeben. Schuld daran seien allerdings auch die Verbraucher, die nicht bereit seien, etwas mehr für die Produkte aus der Region zu bezahlen. Diesbezüglich appellierte der Minister dringend an die Gesellschaft, „mehr in die eigene gesunde Ernährung zu investieren“.