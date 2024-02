Landwirtschaft im Landkreis Esslingen: Trockenheit setzt Streuobstwiesen zu

1 Zurzeit verbringt der Fachwart Alexander Scharpf viel Zeit mit dem Schneiden seiner Streuobstbäume. Foto: Roberto Bulgrin

Klimawandel und Krankheiten: Mit ökologischen und ökonomischen Herausforderungen haben Bewirtschafter der Streuobstwiesen zu kämpfen. Fachwart Alexander Scharpf berichtet, wie er mit seinem Bestand in Lobenrot (Kreis Esslingen) zum Erhalt beiträgt.











Die ersten Sonnenstrahlen hauchen den Streuobstwiesen langsam aber sicher wieder Leben ein. Für Blätter und Blüten ist es zwar noch zu früh, aber die ersten Knospen sprießen an den Ästen. Der Fachwart Alexander Scharpf schneidet an diesem Tag Bäume in seinen Streuobstwiesen in Aichwald-Lobenrot. Scharpf freut sich bei seinem Hobby nicht nur über die erwirtschafteten Produkte, sondern auch über die Verbundenheit mit der Natur: „Für mich ist es etwas ganz Besonderes die Entwicklung der Bäume zu beobachten.“ Jedoch stellen Entwicklungen des Klimawandels und steigende Kosten ein Problem für Streuobstbewirtschafter dar.