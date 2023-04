1 Markus Eberhardt, Betreiber des Berghofs Deizisau, betrachtet im Folientunnel die ersten roten Erdbeeren. Foto: Roberto Bulgrin

Etwa eineinhalb Wochen nach der Region um den Oberrhein ist auch der Landkreis Esslingen in die Spargel- und Erdbeersaison gestartet. Wie sind die Prognosen der Landwirte?















„Die Natur hat immer ein paar Überraschungen bereit“, sagt Markus Eberhardt, der mit seinem Bruder Christoph zusammen den Berghof Deizisau leitet. Der landwirtschaftliche Betrieb umfasst 60 Hektar an Nutzfläche, darunter auch mehrere Äcker mit Spargel und Erdbeeren. Zwar sei die Pflanzung und Entwicklung der beliebten Saisonpflanzen über das letzte Jahr gut verlaufen, aber jetzt käme es darauf an, wie das Wetter in den kommenden Tagen und Wochen werde, so der Landwirt. Vor allem die Eisheiligen vom 11. bis zum 15. Mai könnten zum Problem werden. In diesen Tagen gibt es nach einer Bauernregel die letzten Frostnächte. Zwar werden die Erdbeeren auf dem Hof mit Vliesfolie abgedeckt, um so die empfindlichen Blüten vor dem Frost zu schützen, dennoch könnten lange und extrem kalte Frostperioden während der Nächte zu einer Gefahr für die Pflanzen werden.