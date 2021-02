Polizei sucht Zeugen Rentner gefährdet in Nürtingen andere Autofahrer

Ein 79-jähriger Autofahrer soll am Sonntagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) mehrfach in die Gegenfahrbahn geraten und ohne zu bremsen an einen Fußgängerüberweg herangefahren sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die seine Fahrweise beobachtet haben.