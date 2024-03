Landkreis Esslingen: Kampf gegen Vermüllung rund um Glascontainer

1 Ein häufiges Bild an Glascontainern: Was nicht ins Einwurfloch passt, wird einfach daneben gestellt. Das ist strafbar. Foto: Johannes M. Fischer

Müll, Abfälle, Scherben und sogar Sperrmüll an Glascontainer-Standorten sind ein wiederkehrendes Ärgernis für Anwohner. „Dabei sind Glascontainer-Standorte ausschließlich für die Glasentsorgung zu nutzen“, weist das Landratsamt Esslingen auf die eigentliche Funktion hin und ruft dazu auf, solche Stellen zu melden. Immerhin werden die Glascontainer nach Auskunft des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) regelmäßig geleert, die Standorte gereinigt. Dennoch komme es vor, dass Container schon vor der anstehenden Leerung voll seien. „Daher darf jeder, der eine Überfüllung, Verschmutzung oder gar wilde Müllablagerung an einem Glascontainer-Standort feststellt, die Art der Verschmutzung, gerne mit Foto und Angabe der Anschrift des Standorts, per E-Mail melden“, ruft das Landratsamt die Bevölkerung auf. Der AWB, der zum Landkreis Esslingen gehört, kümmere sich dann darum.

Wilde Müllentsorgung ist verboten. Auf frischer Tag wird aber selten jemand erwischt. Dennoch kann es passieren, belangt zu werden, wenn man Müll illegal entsorgt. Darauf weist der Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsbetrieb Michal Potthast hin. „Beim Abräumen der Verunreinigungen wird immer auf Indizien geachtet, die zur Ermittlung des Täters führen“, sagt Potthast. Leider fände man nur in den seltensten Fällen Absenderadressen oder Reklameunterlagen mit einer Anschrift.

Aber: „Wenn sich der Verursacher ermitteln lässt, dann wird Anzeige erstattet und nach einer Anhörung wird meist auch ein Bußgeld verhängt.“

Verschmutzungen und Verunreinigungen an Glascontainern können gemeldet werden an die Email-Adresse service-awb@lra-es.de

Weitere Informationen zu den Entsorgungseinrichtungen des Abfallwirtschaftsbetriebs sowie zur Sperrmüll- und Abfallentsorgung im Landkreis bieten die Abfall-App sowie die Webseite des AWB unter www.awb-es.de.