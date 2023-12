Abfallentsorgung im Kreis Esslingen: Wird der Müllkalender zum letzten Mal verteilt?

1 Wann wird die Restmülltonne geleert? Der Müllkalender listet alle Abfuhrtermine auf. Foto: Roberto Bulgrin

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Esslingen verschickt bis Ende Dezember den gedruckten Müllkalender für 2024 an alle Haushalte. Damit könnte es zukünftig vorbei sein – aus Kosten- und Umweltgründen.











Wer schon die Kehrwoche für das neue Jahr plant: Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises Esslingen wird bis Ende Dezember den gedruckten Müllkalender 2024 per Post an alle Haushalte verteilen – immerhin mehr als 310 000 Stück. Er enthält neben den Abfuhrterminen für Restmüll, Bioabfall und Papier auch die Öffnungszeiten von Entsorgungseinrichtungen im Kreis sowie zwei Gutscheine zur kostenlosen Sperrmüllentsorgung. Wer bis zum 1. Januar nächsten Jahres keinen Müllkalender in seinem Briefkasten vorgefunden hat, kann nach Mitteilung des Esslinger Landratsamtes ein Exemplar im Rathaus seiner Wohnortkommune bekommen oder ihn sich vom AWB nochmals zuschicken lassen. Alle Termine findet man auch auf der Web-Seite des Abfallwirtschaftsbetriebs und in der Handy-App.