Lammkreuzung in Echterdingen: Neuer Verkehrsknoten kostet mehr als eine halbe Million

Lammkreuzung in Echterdingen

1 Die Ampel an der Lammkreuzung ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Foto: pib/Philipp Braitinger

Bleibt der grüne Pfeil an der Lammkreuzung in Echterdingen, wenn diese umgebaut wird, oder muss er weg? Verwaltung und Stadträte sind da unterschiedlicher Meinung.











Für Andreas Waibel ist klar: „Wir müssen die Lichtsignalanlage dringend erneuern.“ Der stellvertretende Leiter des Amts für Umwelt, Grünflächen und Tiefbau lies keinen Zweifel daran, dass die während der 80er-Jahre gebaute Ampel an einer der belebtesten Kreuzungen in Leinfelden-Echterdingen störanfällig ist. Während der nächsten Sommerferien soll die Anlage für mehr als eine halbe Million Euro erneuert werden. Im Zuge dessen sollte auch der grüne Pfeil für Rechtsabbieger von der Leinfelder in die Hauptstraße entfallen. Mit diesem Vorschlag konnte sich die Mehrheit im Technischen Ausschuss, vorberatend für den Gemeinderat, aber nicht anfreunden.