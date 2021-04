Trotz Impfungen Coronaausbrüche in 13 Stuttgarter Pflegeeinrichtungen

In einem Pflegeheim in Stuttgart-Vaihingen sind inzwischen elf geimpfte Bewohner positiv. Doch jetzt zeigt sich: Das ist kein Einzelfall. Das Coronavirus greift auch in anderen Einrichtungen um sich. Manche Betroffene zeigen keine Symptome, andere schon – und es gibt einen Todesfall. Der ist allerdings speziell.