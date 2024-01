Kunst in Nürtingen: Die Stadt verfügt über ungewöhnlich viele künstlerische Einrichtungen

1 Mit der im Jahr 2003 gegründeten Stiftung legte Hildegard Ruoff, die 2020 gestorben ist, die Basis für den ambitionierten Ausstellungsbetrieb in ihrem NürtingerWohnhaus. Foto: Michael Steinert/Archiv

Nürtingen fällt auf mit einer Vielzahl künstlerischer Institutionen. Für hochkarätige Kunst steht auch die Fritz und Hildegard Ruoff Stiftung, die etwas zu feiern hat.











Vom Atelierstipendium über Kunststiftungen, einem Kunstverein bis zur Freien Kunstakademie – es gibt in Nürtingen fast nichts im künstlerischen Umfeld, was es nicht gibt. Die Ausstellungen der Fritz und Hildegard Ruoff Stiftung und der Stiftung Domnick, aber auch die in der Kreuzkirche ziehen das kunstinteressierte Publikum aus der Region Stuttgart und längst auch aus entfernteren Orten an, sagen der Kurator Nikolai Forstbauer und die Kulturamtsleiterin Susanne Ackermann.