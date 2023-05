1 Nicht jeder am anderen Ende der Leitung meint es gut: 3,8 Millionen Euro erbeuteten Telefonbetrüger im Vorjahr im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen. Foto: dpa/Arno Burgi

Bei Anruf Schock. Telefonbetrüger lassen die Telefondrähte immer öfter glühen. Die Anzahl dieser Straftaten hat 2022 um mehr als 510 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Die Kriminalpolizei Esslingen rät zu Vorsicht, Misstrauen und gesundem Menschenverstand.















Link kopiert

Die Seniorin geriet in Panik. Ein angeblicher Polizeibeamter sagte der 81-jährigen Esslingerin am Telefon, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nur die Zahlung einer hohen Geldsumme als Kaution könne sie vor dem Gefängnis bewahren. Die alte Dame steckte Gold und Münzen im Wert einer fünfstelligen Summe in eine Tasche und übergab sie einem Mann, der sich ebenfalls als Amtsperson ausgab. Erst später flog der Trick auf. Vorfälle wie dieser Telefonbetrug im März häufen sich.