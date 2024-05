Krimi-Lesung in Nürtingen: Die Geräuschkulisse kommt über Kopfhörer

1 Die Zuhörer nehmen die Geräuschkulisse der Lesung über Kopfhörer auf. Foto: /Karin Ait Atmane

Eine Krimi-Lesung der besonderen Art in der Nürtinger Villa Domnick: Die Theaterspinnerei verleiht einem ohnehin sehr intensiven Roman eine zusätzliche Dimension.











„Das Herz der Leopardenkinder“ heißt der Roman, dessen vielfach preisgekrönter Autor Wilfried N’Sondé am Donnerstag selbst vor Ort in der Villa Domnick in Nürtingen war – in einer eindringlichen Inszenierung der Theaterspinnerei Frickenhausen, die die literarische Lesung mit Hörspiel- und Theaterelementen vereint. Das Publikum ist dabei mit Kopfhörern ausgestattet, über die es eine intensive, vielschichtige Geräuschkulisse aufnimmt. Im Zentrum steht die Stimme von Jens Nüßle, Gründer und Leiter der Theaterspinnerei, der zum Ich-Erzähler des Romans wird und dabei bis an die Grenzen der Erschöpfung geht. Stephan Hänlein, Dramaturg und Techniker, steuert Gitarrenklänge und den akustisch dichten Hintergrund bei: Alltagsgeräusche aus einem afrikanischen Dorf, Akkordeonklänge, die Marseillaise, Schreien und Weinen.