Die Demos sind am Wochenende in Stuttgart

1 Zeichen setzen gegen den Krieg. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Auch an diesem Wochenende gibt es in der Stuttgarter Innenstadt wieder Kundgebungen gegen den Krieg in der Ukraine.















Link kopiert

Für die Ukraine und für den Frieden geht die proeuropäische Bürgergruppierung Pulse of Europe an diesem Sonntag, 3. April, auf die Straße beziehungsweise auf den Schlossplatz. Um 14 Uhr will sie dort „ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität mit der Ukraine sowie für eine wehrhafte Demokratie in Europa setzen“. Sprechen werden Vertreter der ukrainischen Community in Stuttgart und die Europaabgeordneten Anna Deparnay-Grunenberg (Grüne), Michael Bloss (Grüne) und Rainer Wieland (CDU). Außerdem die Bundestagsabgeordnete Judith Skudelny (FDP).

Kultur des Friedens am Stauffenbergplatz

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird erneut auch die Gesellschaft Kultur des Friedens beschäftigen, die mit anderen Initiativen am Samstag um 16 Uhr zu einer Kundgebung auf den Stauffenbergplatz einlädt. Das Motto lautet: „Stoppt den Krieg in der Ukraine.“ Bei schlechtem Wetter soll eine Diskussionsrunde im Welthaus, Charlottenplatz 17, stattfinden.