Kreis Esslingen: Zwei Männer bei Arbeitsunfällen verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

1 In Köngen wurde ein 32-Jähriger so schwer am Bein verletzt, dass ein Helikopter ihn in eine Klinik fliegen musste. (Symbolfoto) Foto: imago/Frank Sorge

Bei Arbeitsunfällen im Kreis Esslingen sind am Freitag zwei Männer verletzt worden. Einer musste mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen werden, nachdem er mit seinem Fuß in eine Förderschnecke geraten war und schwere Verletzungen erlitten hatte.











Link kopiert

Am Freitagmorgen haben sich im Kreis Esslingen gleich zwei Arbeitsunfälle ereignet, bei denen Männer schwerer verletzt wurden. Laut Polizei musste ein 32-Jähriger in eine Klinik geflogen werden, ein 61-Jähriger wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Den Angaben nach war ein 32-Jähriger in Köngen gegen 8.40 Uhr damit beschäftigt, in der Verlängerung der Straße Mittlerer Weg Pflanzenabfälle in eine Maschine zu befördern. Dabei geriet er aus unklaren Gründen mit dem Bein in eine Förderschnecke, die ihm so schwere Verletzungen zufügte, dass er mit einem Helikopter abtransportiert werden musste.

In Altbach war 30 Minuten vorher ein 61-Jähriger von einem Baugerüst in der Industriestraße drei Meter in die Tiefe gestürzt. Er verletzte sich ebenfalls und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.