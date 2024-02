Kreis Esslingen vor den Wahlen: Demokratie: Junge Menschen reden mit

1 Henrik Blaich und Ralph Rieck vom KJR Esslingen (stehend von links) ) diskutieren mit Anastasia Wirsing, Johannes Dalferth und Natalie Bachayan (von links) über Aktionen im Vorfeld der Kommunal- und Europawahl. Foto: Ines Rudel

„Du bist Demokratie“ heißt die neue Kampagne des Kreisjugendrings. Sie soll Jugendliche zum Mitreden und Mitgestalten ermutigen.











Demokratie ist in diesen Tagen in aller Munde. Aus Sorge vor einem demokratiegefährdenden Rechtsruck gehen Menschen auch im Kreis Esslingen in großer Zahl auf die Straße. Im Vorfeld der Kommunal- und Europawahlen hat sich jetzt auch der Kreisjugendring (KJR) positioniert und wirbt mit seiner breit angelegten Kampagne „Du bist Demokratie“ für die gesellschaftliche und politische Teilhabe junger Menschen. Stellvertretend für die Generation, die im Juni zum ersten Mal wählen darf, hatte der KJR zur Präsentation seiner Ideen sechs junge Frauen und Männer eingeladen.