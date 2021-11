1 Impfen, impfen, impfen: Kreis, Kommunen und Malteser wollen ein flächendeckendes Impfnetzwert aufbauen. Foto: dpa/Jan Woitas

Drei mobile Impfteams ergänzen den Impfbus, der Kreis hat beim Land Bedarf für vier weitere angemeldet. Viele Hausärzte machen trotz ihrer Kritik an Bundesgesundheitsminister Spahn bei der landesweiten Impfaktion am Samstag mit.















Kreis Esslingen - Der Landkreis Esslingen hat am Wochenende gemeinsam mit den Kommunen und dem Malteser Hilfsdienst ein Konzept für ein flächendeckendes Impfnetzwerk erarbeitet. Ab Dienstag ergänzen drei Mobile Impfteams das Angebot des Impfbusses. Diese Teams sollen mindestens einmal in der Woche an festen Wochentagen in den sechs Großen Kreisstädten im Einsatz sein und damit rund 270 000 Menschen ein zusätzliches Impfangebot machen können. Bis zu 400 Impfungen am Tag können so über die Bühne gehen. Die Aktion startet am Dienstag in Kirchheim (Stadthalle), am Mittwoch folgt Nürtingen (Beutwanghalle), am Donnerstag Leinfelden-Echterdingen (Walter-Schweizer-Kulturforum), am Freitag Filderstadt (Filharmonie), und Samstag und Sonntag ist Esslingen an der Reihe. Am darauf folgenden Montag ist das Team dann erstmals in Ostfildern (Körschtalhalle). Los geht es um 12 Uhr, Ende ist um 18 Uhr.