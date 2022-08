Produktion von Brennstoffzellen Noch baut Cellcentric auf Weilheim

Die Grundstücksverkäufe im neuen Gewerbepark Rosenloh in Weilheim (Kreis Esslingen) verlaufen offenbar schleppend. Damit gerät der geplante Bau einer der größten Brennstoffzellen-Produktionsstätten in Europa in Gefahr.