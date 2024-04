Kreis Esslingen: Feuerwehreinsatz in Aichwald - Opel Astra gerät in Brand

Feuerwehreinsatz in Aichwald - Opel Astra gerät in Brand

1 Am Samstag hat ein brennender Opel Astra für einen Feuerwehreinsatz im Kreis Esslingen gesorgt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Einsatz-Report24//Fabian Geier

Ein brennender Opel Astra hat am Samstag in Aichwald einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Passanten hatten zuvor vergeblich versucht, die Flammen zu löschen.











Link kopiert

Ein brennender Opel Astra hat am Samstagnachmittag in Aichschieß, einem Ortsteil von Aichwald (Kreis Esslingen), für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, meldeten kurz nach 14 Uhr mehrere Anrufer über den Notruf das brennende Fahrzeug in der Remstalstraße. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten mehrere Passanten vergeblich versucht, die Flammen im Motorraum zu löschen.

Unsere Empfehlung für Sie Kirchheim unter Teck Frau im Bus sexuell belästigt Auf der Fahrt von Dettingen unter Teck nach Kirchheim wird eine Frau am Samstagabend in einem Bus der Linie 173 sexuell belästigt. Der Busfahrer greift ein.

Der eintreffenden Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand zu löschen. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt zum Brandausbruch geführt haben. Verletzt wurde niemand. Ein neben dem Opel Astra geparkter Opel Vivaro wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Den entstandenen Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei jeweils auf etwa 7.000 Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Remstalstraße für den Verkehr kurzzeitig voll gesperrt werden. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort.